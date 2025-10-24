Відстрочки чоловікам з 1 листопада продовжать автоматично, в режимі онлайн або через ЦНАП

Мобілізація (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уряд 24 жовтня ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, понад 600 000 українців буде автоматично продовжено відстрочки від мобілізації. Також 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+", інші – через будь-який зручний ЦНАП.

Основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно, наголосила Свириденко.

Зміни набувають чинності з 1 листопада.

"Це рішення – важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", – наголосила прем'єр-міністерка.