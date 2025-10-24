Відстрочки чоловікам з 1 листопада продовжать автоматично, в режимі онлайн або через ЦНАП
Уряд 24 жовтня ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, понад 600 000 українців буде автоматично продовжено відстрочки від мобілізації. Також 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+", інші – через будь-який зручний ЦНАП.
Основним підтвердженням відстрочки рахуватиметься саме електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Жодних паперових довідок із мокрими печатками більше не потрібно, наголосила Свириденко.
Зміни набувають чинності з 1 листопада.
"Це рішення – важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", – наголосила прем'єр-міністерка.
- 25 вересня уряд спростив правила постановки на військовий облік. Чоловіків 25-60 років ставитимуть автоматично, а підліткам дозволили робити це дистанційно.
- 9 жовтня було внесено зміни до закону, які дозволяють оборонним підприємствам бронювати чоловіків у розшуку ТЦК. Термін дії "броні" становить 45 днів.
- 21 жовтня воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 3 лютого 2026 року.
