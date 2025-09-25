Чоловіків 25-60 років автоматично ставитимуть на військовий облік, а підліткам дозволили дистанційно
Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян із військового обліку. Про це повідомило Міноборони.
Хлопці, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Проходити військово-лікарську комісію та йти до Територіального центру комплектування та соцпідтримки не доведеться.
Окрім цього, українські чоловіки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Як зазначили в Міноборони, це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК.
Також автоматичною буде і процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів із моменту досягнення працівником граничного віку.
"Автоматизація військового обліку – це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси – простими, зручними, прозорими для громадян", — зазначив керівник директорату цифрової трансформації міністерства Артем Романюков.
Відповідні зміни вже внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30 грудня 2022 року.
- 20 серпня у Резерв+ дозволили сплачувати штраф ТЦК за непостановку на облік у разі переїзду. А перед цим з'явилася можливість сплатити штрафи за неприбуття за повісткою до ТЦК.
