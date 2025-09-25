Чоловіків 25-60 років автоматично ставитимуть на військовий облік, а підліткам дозволили дистанційно

Резерв+ (Ілюстративне фото: Міноборони)

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян із військового обліку. Про це повідомило Міноборони.

Хлопці, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Проходити військово-лікарську комісію та йти до Територіального центру комплектування та соцпідтримки не доведеться.

Окрім цього, українські чоловіки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Як зазначили в Міноборони, це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК.

Також автоматичною буде і процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів із моменту досягнення працівником граничного віку.

"Автоматизація військового обліку – це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси – простими, зручними, прозорими для громадян", — зазначив керівник директорату цифрової трансформації міністерства Артем Романюков.

Відповідні зміни вже внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 30 грудня 2022 року.