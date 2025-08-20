Штраф ТЦК за непостановку на облік у разі переїзду тепер можна сплатити у Резерв+ – інструкція

Сплата дозволяє закрити порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку, зауважили в МО

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за те, що громадянин не встав на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання, повідомило Міністерство оборони.

Відомство наводить такий алгоритм для сплати:

→ у Резерв+ перейти до розділу "Штрафи онлайн";

→ подати заяву про визнання порушення;

→ територіальний центр комплектування має розглянути заяву впродовж трьох дів і надіслати постанову;

→ після цього з'явиться можливість сплатити штраф обсягом 8500 грн (50% від повної суми), на що є 20 днів;

У разі несплати у цей період, доведеться вносити повну суму – 17 000 грн, а якщо цього не зробити у наступні 20 днів, то сума подвоїться до 34 000 грн, зауважує МО.

Якщо ж ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), то справа надійде до виконавчої служби – це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників, пояснили в оборонному відомстві.

"Після сплати штрафу червона стрічка (на військово-обліковому документі. – Ред.) в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку", – зауважує МО.

У його планах додати можливість онлайн-оплати за всі інші види порушень правил військового обліку до кінця серпня.