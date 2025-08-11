Тепер штрафи за неприбуття за повісткою до ТЦК можна сплатити онлайн – інструкція
У державному застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою до територіального центру комплектування. Про це повідомило Міністерство оборони.
Відомство наводить такий алгоритм для сплати:
→ завантажити Резерв+;
→ перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення";
→ впродовж трьох днів ТЦК має розглянути справу та надіслати постанову;
→ після цього з'явиться можливість сплатити штраф обсягом 8 500 грн – 50% від повної суми;
→ на сплату є 20 днів.
Якщо ж не сплатити впродовж цього терміну, то доведеться сплачувати повну суму (17 000 грн), а в разі несплати у наступні 20 днів штраф подвоїться і становитиме 34 000 грн, пояснили в Міноборони.
Після сплати червона стрічка, яка сигналізує про порушення, зникне; зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні, додали у МО.
Аби побачити актуальний статус, після сплати штрафу треба оновити військовий документ у Резерв+ (три крапки праворуч від ПІБ → кнопка "Оновити документ").
"Нагадуємо, що обов'язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", – наголосили у Міноборони.
Водночас такий штраф можна сплатити і офлайн, написавши заяву у ТЦК.
- У липні в Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за невчасне уточнення даних (пізніше ніж 16 липня 2024 року).
