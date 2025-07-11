Штрафи за порушення мобілізації тепер можна сплатити у Резерв+

Після сплати штрафу людину виключать з розшуку впродовж чотирьох днів, заявили в Міноборони

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У державному застосунку для військовозобов'язаних та призовників "Резерв+" тепер можна сплачувати штрафи – найближчими днями послуга запрацює у всіх користувачів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, у першій версії можна сплатити штраф за невчасне уточнення даних (пізніше ніж 16 липня 2024 року), а надалі з'явиться можливість сплатити й за інші порушення.

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Чиновниця надала таку інструкцію для сплати штрафів:

→ зайти у розділ "Штрафи онлайн" у меню застосунку (кнопка внизу екрана з правого боку);

→ подати заяву про визнання правопорушення;

→ у застосунку надійде електронна постанова, підписана територіальним центром комплектування;

→ після цього можна буде сплатити штраф "у кілька кліків";

→ натиснути "Оновити документ".

"Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам", – додала Черногоренко.

Також вона повідомила, що після сплати штрафу людину знімуть з розшуку впродовж чотирьох днів: "Це відбудеться автоматично після рішення по справі та обміну між реєстрами".