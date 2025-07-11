Штрафи за порушення мобілізації тепер можна сплатити у Резерв+
У державному застосунку для військовозобов'язаних та призовників "Резерв+" тепер можна сплачувати штрафи – найближчими днями послуга запрацює у всіх користувачів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, у першій версії можна сплатити штраф за невчасне уточнення даних (пізніше ніж 16 липня 2024 року), а надалі з'явиться можливість сплатити й за інші порушення.
Чиновниця надала таку інструкцію для сплати штрафів:
→ зайти у розділ "Штрафи онлайн" у меню застосунку (кнопка внизу екрана з правого боку);
→ подати заяву про визнання правопорушення;
→ у застосунку надійде електронна постанова, підписана територіальним центром комплектування;
→ після цього можна буде сплатити штраф "у кілька кліків";
→ натиснути "Оновити документ".
"Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам", – додала Черногоренко.
Також вона повідомила, що після сплати штрафу людину знімуть з розшуку впродовж чотирьох днів: "Це відбудеться автоматично після рішення по справі та обміну між реєстрами".
- У квітні набрав чинності закон, за яким можна отримати 50% знижку при сплаті штрафу за порушення військового обліку у Резерв+, якщо сплатити його у перші 10 днів з дня винесення постанови.