Штрафы за нарушение мобилизации теперь можно отплатить в Резерв+
В государственном приложении для военнообязанных и призывников "Резерв+" теперь можно уплачивать штрафы – в ближайшие дни услуга заработает у всех пользователей. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, в первой версии можно уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных (позже 16 июля 2024 года), а в дальнейшем появится возможность уплатить и за другие нарушения.
Чиновница предоставила такую инструкцию для уплаты штрафов:
→ зайти в раздел "Штрафы онлайн" в меню приложения (кнопка внизу экрана с правой стороны);
→ подать заявление о признании правонарушения;
→ в приложении поступит электронное постановление, подписанное территориальным центром комплектования;
→ после этого можно будет уплатить штраф "в несколько кликов";
→ нажать "Обновить документ".
"Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям", – добавила Черногоренко.
Также она сообщила, что после уплаты штрафа человека снимут с розыска в течение четырех дней: "Это произойдет автоматически после решения по делу и обмена между реестрами".
- В апреле вступил в силу закон, по которому можно получить 50% скидку при уплате штрафа за нарушение воинского учета в Резерв+, если оплатить его в первые 10 дней со дня вынесения постановления.