Штрафы за нарушение мобилизации теперь можно отплатить в Резерв+

После уплаты штрафа человека исключат из розыска в течение четырех дней, заявили в Минобороны

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В государственном приложении для военнообязанных и призывников "Резерв+" теперь можно уплачивать штрафы – в ближайшие дни услуга заработает у всех пользователей. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в первой версии можно уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных (позже 16 июля 2024 года), а в дальнейшем появится возможность уплатить и за другие нарушения.

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Чиновница предоставила такую инструкцию для уплаты штрафов:

→ зайти в раздел "Штрафы онлайн" в меню приложения (кнопка внизу экрана с правой стороны);

→ подать заявление о признании правонарушения;

→ в приложении поступит электронное постановление, подписанное территориальным центром комплектования;

→ после этого можно будет уплатить штраф "в несколько кликов";

→ нажать "Обновить документ".

"Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям", – добавила Черногоренко.

Также она сообщила, что после уплаты штрафа человека снимут с розыска в течение четырех дней: "Это произойдет автоматически после решения по делу и обмена между реестрами".