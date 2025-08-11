Теперь штрафы за неприбытие по повестке в ТЦК можно оплатить онлайн – инструкция

Обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется и после уплаты

Иллюстративное фото: Depositphotos

В государственном приложении Резерв+ появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке в территориальный центр комплектования. Об этом сообщило Министерство обороны.

Ведомство приводит такой алгоритм для уплаты:

→ загрузить Резерв+;

→ перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения;

→ в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть дело и прислать постановление;

→ после этого появится возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн – 50% от полной суммы;

→ на уплату есть 20 дней.

Если же не оплатить в течение этого срока, то придется платить полную сумму (17 000 грн), а в случае неуплаты в следующие 20 дней штраф удвоится и составит 34 000 грн, пояснили в Минобороны.

После уплаты красная лента, сигнализирующая о нарушении, исчезнет; обычно весь процесс длится примерно четыре дня, добавили в МО.

Чтобы увидеть актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в Резерв+ (три точки справа от ФИО → кнопка "Обновить документ").

"Напоминаем, что обязанность выполнять требования воинского учета сохраняется. Поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем. Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений", – отметили в Минобороны.

В то же время такой штраф можно оплатить и офлайн, написав заявление в ТЦК.