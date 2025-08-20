Штраф ТЦК за непостановку на учет при переезде теперь можно оплатить в Резерв+

Уплата позволяет закрыть нарушения, но не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета, отметили в МО

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штраф за то, что гражданин не встал на воинский учет по новому адресу после смены места жительства, сообщило Министерство обороны.

Ведомство приводит такой алгоритм для уплаты:

→ в Резерв+ перейти в раздел "Штрафы онлайн"

→ подать заявление о признании нарушения;

→ территориальный центр комплектования должен рассмотреть заявление в течение трех дней и прислать постановление;

→ после этого появится возможность уплатить штраф в 8500 грн (50% от полной суммы), на что есть 20 дней;

Читайте также Более 28 000 производств от ТЦК в 2025 году. В какой области выписывают больше всего штрафов

В случае неуплаты в этот период, придется вносить полную сумму – 17 000 грн, а если этого не сделать в следующие 20 дней, то сумма удвоится до 34 000 грн, отмечает МО.

Если же игнорировать штраф с момента решения о его вынесении (40 дней), то дело поступит в исполнительную службу – это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников, пояснили в оборонном ведомстве.

"После уплаты штрафа красная полоса (на военно-учетном документе. – Ред.) в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет. Уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета", – отмечает МО.

В его планах добавить возможность онлайн-оплаты за все остальные виды нарушений правил воинского учета до конца августа.