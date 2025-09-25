Мужчин 25-60 лет будут автоматически ставить на военный учет, а подростков – дистанционно

Резерв+ (Иллюстративное фото: Минобороны)

Правительство упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета. Об этом сообщило Минобороны.

Подростки, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Проходить военно-врачебную комиссию и идти в Территориальный центр комплектования и соцподдержки не придется.

Кроме этого, украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Как отметили в Минобороны, это уменьшит количество ручных операций и потребность посещать ТЦК.

Также автоматической будет и процедура снятия с учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение семи дней с момента достижения работником предельного возраста.

"Автоматизация воинского учета – это еще один шаг к созданию современного электронного ТЦК. Благодаря цифровым инструментам мы устраняем лишнюю бюрократию, уменьшаем нагрузку на ТЦК и СП, делаем систему более эффективной, а процессы – простыми, удобными, прозрачными для граждан", – отметил руководитель директората цифровой трансформации министерства Артем Романюков.

Соответствующие изменения уже внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов от 30 декабря 2022 года.