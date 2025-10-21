Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на три місяці

Це вже 17-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення Росії

На засіданні у вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Парламентарі ухвалили закон, яким затвердили відповідний указ президента Володимира Зеленського. "За" продовження воєнного стану проголосували 317 депутатів, "проти" – один, "утримався" – один.

Продовження дії воєнного стану відбудеться з 5 листопада 2025 року терміном на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Також депутати підтримали продовження загальної мобілізації. "За" – 315 нардепів, один – "проти", двоє – "утрималися".

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що в обох випадках голосував проти.