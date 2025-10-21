Военное положение и мобилизация в Украине продлены еще на три месяца

Это уже 17-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России

Голосование (Фото: пресс-служба ВРУ)

На заседании во вторник, 21 октября, Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации еще на три месяца. Об этом стало известно из трансляции заседание парламента.

Парламентарии приняли закон, которым утвердили соответствующий указ президента Владимира Зеленского. "За" продление военного положения проголосовали 317 депутатов, "против" – один, "воздержался" – один.

Продление действия военного положения состоится с 5 ноября 2025 года сроком на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

Это уже 17-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Также депутаты поддержали продолжение всеобщей мобилизации. "За" - 315 нардепов, один – "против", двое – "воздержались".

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что в обоих случаях голосовал против.

Новость дополняется...