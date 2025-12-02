CNN: Трамп направил в Россию нетипичную команду переговорщиков

Чиновники утверждают, что Трамп всегда полагался на личную дипломатию, но считают это опасным

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: EPA / ABIR SULTAN)

Президент США Дональд Трамп направил в Москву нетипичную переговорную группу: бывшего делового партнера Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Неназванные собеседники CNN отметили, что американский лидер предпочитает "личную дипломатию" вместо бюрократии.

Сообщается, что ни один из этих переговорщиков не был подтвержден законодателями в Сенате, а у Кушнера даже нет официальной должности в правительстве США. Но, несмотря на это, на 2 декабря у них запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

В целом последние усилия Трампа по вопросу войны России против Украины якобы подчеркивают его нетрадиционный, а порой противоречивый, подход к дипломатии, пишет CNN.

Несмотря на успех Уиткоффа в переговорах между Израилем и ХАМАС, его назначение для урегулирования этого конфликта и российской войны вызвало недоумение как в Вашингтоне, так и за рубежом. Однако бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил, что Трамп всегда не хотел передавать себя в руки бюрократии и вместо этого полагался на "личную дипломатию".

Также Трамп называет Уиткоффа и Кушнера наиболее эффективными посредниками, якобы способными "закрыть соглашение".

Чиновники Белого дома и люди, близкие к Кушнеру, утверждают, что не было какого-то конкретного момента, когда было принято решение привлечь зятя Трампа к российско-украинскому вопросу. По их словам, это якобы стало естественным продолжением его работы, которая велась еще до избрания Трампа президентом США.

Американский лидер на сегодня считает Кушнера "ближайшим помощником" в вопросах внешней политики. По словам одного из собеседников, у него есть хорошие идеи, как сдвинуть ситуацию с мертвой точки, а также редкое качество, которое есть не у всех в высших эшелонах окружения президента США, – его полное доверие.

Однако бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента считает неправильным и опасным, что Трамп полагается на такой узкий круг людей.

"Вы совершаете ошибки, и у вас недостаточно широкого круга, чтобы бросить вызов мышлению, представить противоположные точки зрения. Вы можете загнать себя в довольно узкую колею, не понимая, какими могли бы быть альтернативы", – сказал он.

Но Трамп по-прежнему считает, что самое главное то, что его эмиссары напрямую связаны с ним и выражают его точку зрения, сказал неназванный чиновник.