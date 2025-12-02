CNN: Трамп спрямував до Росії нетипову команду переговірників

Чиновники стверджують, що Трамп завжди покладався на особисту дипломатію, але вважають це небезпечним

Стів Віткофф і Джаред Кушнер

Президент США Дональд Трамп скерував до Москви нетипову переговорну групу: колишнього ділового партнера Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера. Неназвані співрозмовники CNN зазначили, що американський лідер віддає перевагу "особистій дипломатії" замість бюрократії.

Повідомляється, що жоден із цих перемовників не був підтверджений законодавцями в Сенаті, а у Кушнера навіть немає офіційної посади в уряді США. Але, попри це, на 2 грудня у них запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Загалом останні зусилля Трампа у питанні війни Росії проти України нібито підкреслюють його нетрадиційний, а часом суперечливий, підхід до дипломатії, пише CNN.

Попри успіх Віткоффа в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС, його призначення для врегулювання цього конфлікту і російської війни викликало подив як у Вашингтоні, так і за кордоном. Однак колишній високопосадовець Держдепартаменту зауважив, що Трамп завжди не хотів передавати себе в руки бюрократії й замість цього покладався на "особисту дипломатію".

Також Трамп називає Віткоффа і Кушнера найефективнішими посередниками, нібито здатними "закрити угоду".

Чиновники Білого дому і люди, близькі до Кушнера, стверджують, що не було якогось конкретного моменту, коли було ухвалено рішення залучити зятя Трампа до російсько-українського питання. За їхніми словами, це нібито стало природним продовженням його роботи, яка велася ще до обрання Трампа президентом США.

Американський лідер на сьогодні вважає Кушнера "найближчим помічником" у питаннях зовнішньої політики. За словами одного зі співрозмовників, у нього є хороші ідеї, як зрушити ситуацію з мертвої точки, а також рідкісна якість, яка є не у всіх у вищих ешелонах оточення президента США, – його повна довіра.

Однак колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту вважає неправильним і небезпечним, що Трамп покладається на таке вузьке коло людей.

"Ви робите помилки, і у вас недостатньо широкого кола, щоб кинути виклик мисленню, представити протилежні погляди. Ви можете загнати себе в досить вузьку колію, не розуміючи, якими могли б бути альтернативи", – сказав він.

Але Трамп, як і раніше, вважає, що найголовніше те, що його емісари безпосередньо пов'язані з ним і висловлюють його погляд, сказав неназваний чиновник.