Трамп відправив Віткоффа говорити з Путіним щодо мирного плану, а Дрісколла – в Україну

Президент США готовий зустрітися з Зеленським та Путіним, але коли мирний план буде завершений

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп доручив спеціальному представнику США Стіву Віткоффу зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українською стороною. Про це він повідомив у соцмережі.

За словами Трампа, первинний мирний план з 28 пунктів був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. Проте наразі залишилося кілька пунктів, щодо яких є розбіжності. Саме з метою їх узгодження він відрядив своїх представників до Києва та Москви.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", – наголосив Трамп.

Перед цим Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом та обговорення "чутливих моментів" мирної угоди. Ймовірна зустріч може відбутися 27 листопада на День подяки.