Трамп відправив Віткоффа говорити з Путіним щодо мирного плану, а Дрісколла – в Україну
Президент США Дональд Трамп доручив спеціальному представнику США Стіву Віткоффу зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українською стороною. Про це він повідомив у соцмережі.
За словами Трампа, первинний мирний план з 28 пунктів був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. Проте наразі залишилося кілька пунктів, щодо яких є розбіжності. Саме з метою їх узгодження він відрядив своїх представників до Києва та Москви.
"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії", – наголосив Трамп.
Перед цим Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом та обговорення "чутливих моментів" мирної угоди. Ймовірна зустріч може відбутися 27 листопада на День подяки.
- 24 листопада FT повідомляло, що переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів. А в українському МЗС заявили, що особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом.
- За даними Axios, 25 листопада українська делегація на чолі з Будановим вела переговори в Абу-Дабі з РФ та США, хоча передбачалася зустріч лише голів військових розвідок Києва та Москви.
- Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія дуже близькі до укладення угоди.
