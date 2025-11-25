Axios: Українська делегація на чолі з Будановим веде переговори в Абу-Дабі з РФ і США
Українська делегація перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори як зі США, так і з Росією. Про це повідомляє Axios, посилаючись на неназваних обізнаних співрозмовників.
Українську делегацію очолює начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
За словами співрозмовника, керівники української та російської військової розвідки мали зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми. Однак прибуття міністра армії США Деніела Дрісколла змінило початковий план і "стало несподіванкою" для сторін.
Переговори Дрісколла з російськими офіційними особами пройшли нібито добре, повідомив Axios його прессекретар підполковник Джефф Толберт.
"Держсекретар Дрісколл і його команда вели переговори з російською делегацією про досягнення міцного миру в Україні. Переговори йдуть добре, і ми зберігаємо оптимізм. Держсекретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчими структурами США під час цих переговорів", – сказав Толберт.
Неназваний американський чиновник заявив, що українці нібито "погодилися на мирну угоду" і залишилося лише "залагодити деякі незначні деталі".
- 24 листопада FT повідомляло, що переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів. А в українському МЗС заявили, що особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом.
- У Білому домі заявили, що в мирному плані залишилося опрацювати кілька пунктів, а Трамп налаштований оптимістично.
- 25 листопада стало відомо, що міністр армії США проводить переговори з росіянами в Абу-Дабі щодо мирного плану.
Коментарі (0)