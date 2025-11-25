Axios: Українська делегація на чолі з Будановим веде переговори в Абу-Дабі з РФ і США

Переговори Росії та США нібито пройшли добре, а українська сторона могла погодитися на мирну угоду

Кирило Буданов (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Українська делегація перебуває в Абу-Дабі та проводить переговори як зі США, так і з Росією. Про це повідомляє Axios, посилаючись на неназваних обізнаних співрозмовників.

Українську делегацію очолює начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами співрозмовника, керівники української та російської військової розвідки мали зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми. Однак прибуття міністра армії США Деніела Дрісколла змінило початковий план і "стало несподіванкою" для сторін.

Переговори Дрісколла з російськими офіційними особами пройшли нібито добре, повідомив Axios його прессекретар підполковник Джефф Толберт.

"Держсекретар Дрісколл і його команда вели переговори з російською делегацією про досягнення міцного миру в Україні. Переговори йдуть добре, і ми зберігаємо оптимізм. Держсекретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчими структурами США під час цих переговорів", – сказав Толберт.

Неназваний американський чиновник заявив, що українці нібито "погодилися на мирну угоду" і залишилося лише "залагодити деякі незначні деталі".