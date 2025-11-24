У мирному плані залишилось опрацювати декілька пунктів, Трамп оптимістичний щодо угоди – Лівітт

Речниця Білого дому прокоментувала ставлення Трампа до завершення війни після переговорів у Женеві

Керолайн Лівітт (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

У мирному плані залишилось опрацювати лише декілька пунктів, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишається оптимістичним стосовно того, що угоди можна досягнути. Про це після переговорів України та США у Швейцарії заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі телеканалу Fox News, фрагмент з якого опублікувала американська адміністрація.

Вона назвала "дуже продуктивними" переговори у швейцарській Женеві між командою Трампа з питань нацбезпеки та українською делегацією.

За словами Лівітт, під час перемовин держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф змогли "ретельно пройти" 28-пунктний мирний план, запропонований США з урахуванням пропозицій як від РФ, так і від України.

Речниця зауважила, що американським чиновникам "дійсно вдалося доопрацювати" окремі положення плану й зараз залишилося "лише кілька пунктів, щодо яких наші [України й США] команди продовжують працювати".

"Тож президент залишається сповненим надії та оптимізму, що угода може бути досягнута", – заявила Лівітт.

Також вона нагадала, що Трамп припинив безоплатно надавати військову допомогу Україні, додавши, що Штати все надсилають або продають НАТО велику кількість зброї. За програмою PURL Альянс купляє американське озброєння й передає його Україні.

Однак Лівітт зазначила, що Штати "не можуть робити це вічно" й що президент хоче закінчення цієї війни.

Стосовно будь-яких дедлайнів для укладання угоди Трамп хоче, щоб війна закінчилась "якомога швидше", заявила Лівітт в іншому спілкуванні з пресою.

Раніше президент США хотів, щоб Україна погодилася на мирний план до 27 листопада. Однак уже після переговорів у Женеві Рубіо розповів, що чіткого дедлайну немає.