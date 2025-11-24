Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги на тлі переговорів про мир

Глава держави завив, що варто "дуже уважно" ставитися до загроз російських ударів цими днями й тижнями

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги найближчим часом на тлі переговорів щодо завершення війни РФ проти України. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Також маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати", – заявив президент.

Глава держави зауважив, що "було б справедливо" для всіх партнерів України – передусім для США – зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

За словами Зеленського, якщо є перемовини, конструктив і "дійсно закінчуємо війну" – то не має бути ракетних атак, масованих ударів по Україні та її людях.

На його думку, такі умови "реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі".

"Багато залежить від Америки. Росія війну цю почала – Росія повинна війну цю закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом із нашими партнерами", – підсумував президент.