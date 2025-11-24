Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги на фоне переговоров о мире
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги в ближайшее время на фоне переговоров по завершению войны РФ против Украины. Об этом глава государства рассказанный в своем вечернем обращении.
"Также должны быть сознательными, что Россия не уменьшит давление на нас, на Украину, на наших людей. В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы у Воздушных сил и у всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать", – заявил президент.
Глава государства отметил, что "было бы справедливо" для всех партнеров Украины – прежде всего для США – учитывать угрозу, которую видит и их разведка.
По словам Зеленского, если есть переговоры, конструктив и "действительно заканчиваем войну" – то не должно быть ракетных атак, массированных ударов по Украине и ее людям.
По его мнению, такие условия "реально сделать тем, кто действительно силен в мире".
"Многое зависит от Америки. Россия войну эту начала – Россия должна войну эту закончить, и обеспечиваем необходимые обстоятельства диалогом с нашими партнерами", – подытожил президент.
- В этом же обращении Зеленский положительно оценил результат переговоров с США в Швейцарии, но отметил, что впереди "очень непростая" работа над финальным мирным планом.
