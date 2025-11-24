Зеленскому доложили о Женеве: Теперь список шагов для окончания войны может стать работоспособным

Глава государства подтвердил, что теперь в мирном плане уже не 28 пунктов

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Владимир Зеленский положительно оценил результат переговоров с США в Швейцарии, но отметил, что впереди "очень непростая" работа над финальным мирным планом. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении после доклада украинской команды.

"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и много правильного учтено в этой рамке. Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе – очень непросто, – чтобы сделать финальный документ, и надо сделать все достойно", – сказал президент.

В то же время он добавил, что Украина ценит то, что "большинство мира готово нам помогать", и что американская сторона настроена конструктивно.

"Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа", – отметил Зеленский.

Он рассказал, что украинская делегация доложила ему насчет нового проекта шагов для достижения мира, отметив, что "чувствительные вещи, сенситивные" он обсудит непосредственно со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", – подчеркнул президент.

Также он рассказал, что вокруг Украины "много интересов", прежде всего из России – чтобы "сбить этот шанс на договоренность" и и продолжить войну.

"Мы видим, какие интересы переплетены и кто очень старается ослабить нашу позицию – позицию Украины, вбрасывает дезинформацию, запугивает наших людей. Противодействуем каждой такой попытке сбить окончание войны. Нам важна конструктивная работа с партнерами. Мы заботимся об интересах Украины и защищаем украинцев – именно это наши ключевые рамки переговоров", – подчеркнул Зеленский.

Накануне, на фоне переговоров в Женеве, президент рассказал, что некоторые "субъекты из Украины" начали продвигать российскую позицию.

В том же обращении Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги в ближайшее время.