FT: Переговоры в Женеве привели к сокращению "мирного плана" с 28 до 19 пунктов
План урегулирования войны России против Украины, предложенный Соединенными Штатами, изменили во время переговоров 23 ноября в Женеве. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Переговоры в воскресенье привели к тому, что мирный план был сокращен до 19 пунктов с первоначальных 28, заявили они.
Собеседники не уточнили, какие именно элементы были изъяты из документа.
Медиа напомнило, что накануне переговоров европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно некоторых пунктов плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов, которые, по их словам, должны были решать в Европейском Союзе.
После переговоров в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что окончательный текст должен быть одобрен президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, прежде чем он будет отправлен в Москву.
- В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000. Все 28 пунктов плана – здесь.
- 23 ноября в Женеве состоялся ряд встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.
- Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии, однако не привел никаких деталей относительно договоренностей.
