FT: Переговоры в Женеве привели к сокращению "мирного плана" с 28 до 19 пунктов

План урегулирования войны России против Украины сократили на девять пунктов во время переговоров украинской и американской делегаций

Переговоры в Женеве (Фото: Martial Trezzini/EPA)

План урегулирования войны России против Украины, предложенный Соединенными Штатами, изменили во время переговоров 23 ноября в Женеве. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Переговоры в воскресенье привели к тому, что мирный план был сокращен до 19 пунктов с первоначальных 28, заявили они.

Собеседники не уточнили, какие именно элементы были изъяты из документа.

Медиа напомнило, что накануне переговоров европейские лидеры выразили обеспокоенность относительно некоторых пунктов плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов, которые, по их словам, должны были решать в Европейском Союзе.

После переговоров в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что окончательный текст должен быть одобрен президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, прежде чем он будет отправлен в Москву.