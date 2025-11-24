"Мы, чехи, очень хорошо знаем, что это такое". Павел предостерег от нового Мюнхенского соглашения

Петр Павел (Фото: Albert Zawada/EPA)

Президент Чехии Петр Павел убежден, что Украина должна быть представлена в любых переговорах по урегулированию войны и предостерег от повторения Мюнхенского соглашения. Такое мнение он высказал в интервью польскому TVN24+, записанном до переговоров в Женеве, передает британская газета The Guardian.

Президент Чехии настаивает на том, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры с Россией, заявив, что исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года, сказав: "это их территория, это их страна, их народ, их жизнь".

Павел предупредил, что любые решения без существенного участия Украины рискуют создать подобие Мюнхена, "и мы, чехи, очень хорошо знаем, что это такое".

Президент Чехии отверг первоначальные требования России, например, ограничения относительно возможности Украины вступать в НАТО. Но он также признал, что хотя полностью понимает, что "сама мысль о потере даже дюйма территории является чрезвычайно болезненной" для украинцев, учитывая текущее положение дел на поле боя "реалистично, определенная потеря территории [в пользу России] очень вероятна".

Однако он настоял на том, что любая такая территория никогда не должна признаваться юридически российской. Опираясь на свой опыт в сфере безопасности, Павел также сказал, что коллективный Запад должен стремиться к урегулированию некоторых более широких вопросов с Россией, возобновляя договоры о контроле над вооружениями и регулируя военные учения.

СПРАВКА Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в ночь на 30 сентября 1938 года на международной конференции главами правительств Германии (Адольф Гитлер), Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуард Даладье) и Италии (Бенито Муссолини). На ней без участия представителей Чехо-Словакии обсуждалось требование Германии о передаче ей Судетской области с преимущественно (более 3 млн человек) немецким населением. Документ предусматривал отторжение от Чехо-Словакии и передачу Германии в срок с 1 октября до 10 октября 1938 года Судетской области со всеми укреплениями, оборудованием, вооружением, заводами, шахтами, железными дорогами, запасами сырья и т.д.

23 ноября десятки политиков Украины и Европы публично обратились к Трампу и предостерегли его от умиротворения агрессора перед обсуждением "мирного плана".

В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000. Все 28 пунктов плана – здесь.