Политики Украины и Европы в совместном заявлении предостерегли Трампа от умиротворения агрессора

Подписанты убеждены, что Россия ведет агрессию не только против Украины и Европы, но и против Штатов как лидера свободного мира

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Десятки политиков Украины и Европы публично обратились к президенту США Дональду Трампу и предостерегли его от умиротворения агрессора перед обсуждением "мирного плана". Соответствующее заявление LIGA.net прислал председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко, который является одним из подписантов.

"Существование Украины и ее народа находится под угрозой. День за днем, ночь за ночью они [украинцы] страдают от ударов российских беспилотников и ракет. Они [россияне] убивают мирных жителей, превращают жилые дома в руины и уничтожают энергетическую инфраструктуру. Цель – заставить страну подчиниться и оставить ее народ во тьме и отчаянии", — говорится в обращении.

Подписанты констатировали, что Россия ведет жестокую и незаконную войну, ничем не спровоцированную агрессию против Украины, Европы и, как следствие, против США как лидера свободного мира. Цель РФ – захватить территории с нарушением международного права, уничтожить украинскую государственность, восстановить гегемонию в Европе и разрушить порядок, основанный на правилах.

"В этой ситуации любое умиротворение России как агрессора, любые попытки оказать давление на Украину как жертву этой агрессии, морально плохие и являются оскорблением человеческой порядочности. Преклоняться перед Россией означает отказываться от общих ценностей и ввергать свободный мир в анархию и хаос", — отмечается в заявлении.

Они считают, что сильное американское лидерство – единственная надежда. Подписанты утверждают, что "запуганная Америка никогда больше не сможет быть великой, запуганная Америка никогда не может быть первой". Америка великая и первая только тогда, когда она стойко отстаивает свободу, демократию, уважение к правам человека и верховенство права, говорится в обращении.

Подписанты убеждены, что мир наблюдает за тем, что происходит в Украине – страны, которым угрожают авторитарные режимы, подвергнутся дальнейшей агрессии, если Россия не будет побеждена в Украине.

Они приветствуют усилия Трампа по достижению мира, но в этом контексте вспомнили слова 40-го президента США Рональда Рейгана, сказанные им в ответ на вопрос о его стратегии взаимодействия с Советским Союзом: "Мы побеждаем, они проигрывают".

"Это должна быть наша общая стратегия взаимодействия с Россией, а также разработка мирного плана, обеспечивающего справедливый и прочный мир. США, Украина и свободный мир должны победить; Россия и ее ось злых союзников должны проиграть", — резюмировали политики.

Свои подписи под обращением поставили более 40 человек, в том числе украинские нардепы Мережко, Вадим Галайчук, Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутаты Европарламента Дайнюс Жалимас, Рихальд Кольс, Натали Луазо, вице-председатель парламента Молдовы Дойна Герман, а также представители грузинской оппозиции и члены парламентов европейских государств.