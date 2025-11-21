Украина, США и Европа договорились работать над мирным планом на уровне советников – Зеленский
Украина и США договорились, что вместе с Европой будут работать на уровне советников для того, чтобы путь к миру стал "действительно работоспособным". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск США Деном Дрисколлом.
Разговор длился почти час. По словам президента, удалось обсудить многие детали из предложения американской стороны для окончания войны.
"Стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда уважала и до сих пор уважает стремление президента США Дональда Трампа "закончить кровопролитие" и воспринимает положительно каждое реалистичное предложение. Во время беседы стороны также договорились быть на постоянной связи, а команды готовы работать 24/7.
- Вечером 21 ноября президент обратился к украинцам и заявил, что Украина не будет делать громких заявлений относительно мирного плана, а будет спокойно работать с США и другим партнерами для "конструктивного поиска решений".
- А Трамп подтвердил, что до 27 ноября Украина должна согласиться с планом по прекращению полномасштабной войны.
Комментарии (0)