Украина, США и Европа договорились работать над мирным планом на уровне советников – Зеленский

Украина договорилась с союзниками быть на постоянной связи, а команды готовы работать 24/7

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина и США договорились, что вместе с Европой будут работать на уровне советников для того, чтобы путь к миру стал "действительно работоспособным". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск США Деном Дрисколлом.

Разговор длился почти час. По словам президента, удалось обсудить многие детали из предложения американской стороны для окончания войны.

"Стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда уважала и до сих пор уважает стремление президента США Дональда Трампа "закончить кровопролитие" и воспринимает положительно каждое реалистичное предложение. Во время беседы стороны также договорились быть на постоянной связи, а команды готовы работать 24/7.