Зеленский вышел с видеообращением к украинцам относительно "мирного плана" США

Президент обратился к украинцам на фоне обсуждений мирного плана США и заявил, что работа над ним с США будет продолжаться 24/7

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина 22 и 23 ноября, а также всю следующую неделю в формате 24/7 будет обрабатывать мирный план США из 28 пунктов по миру в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращение к украинскому народу.

Он отметил, что Украина не делает громких заявлений, а намерена спокойно работать с США и другим партнерами. Будет "конструктивный поиск решений".

Ниже приводим полный текст выступления президента:

Украинцы! Украинки!

В жизни каждой нации есть момент, когда всем надо поговорить. Честно. Спокойно. Без домыслов, слухов, сплетен, без всего лишнего. Так, как есть. Так, как я всегда стараюсь говорить с вами.

Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину - один из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима - самая тяжелая - и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды.

От нас будут ждать ответа. Хотя на самом деле я уже его дал 20 мая 2019 года, когда, присягая на верность Украине, в частности, сказал: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избран Президентом Украины, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире". Для меня это не протокольная формальность для галочки - это клятва. И каждый день каждому ее слову я берегу верность. И я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен.

Мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером.

Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет.

Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух - это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное - наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее.

Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира.

Я говорил только что с европейцами. Мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина.

Мы помним: Европа была с нами. Мы верим: Европа будет с нами.

Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы наедине. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина. И нам, безусловно, было очень приятно, когда мир говорил: украинцы невероятные; боже, какие они, украинцы, как они бьются, как украинцы борются; какие они титаны. И это правда. Абсолютная.

Но и Европа, и весь мир должны понимать и другую правду - что украинцы прежде всего люди, и мы почти четыре года полномасштабного вторжения сдерживаем одну из крупнейших армий мира, и мы держим линию фронта в несколько тысяч километров, и наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары баллистики и удары "шахедов", и наши люди ежедневно теряют кого-то из своих близких, и наши люди очень хотят, чтобы война закончилась. Мы, конечно, стальные. Но любой, даже самый крепкий, металл может не выдержать.

Не забывайте об этом, будьте с Украиной, будьте с нашими людьми, а значит, будьте с достоинством и свободой!

Дорогие украинцы! Вспомните тот первый день войны. Большинство из нас сделало выбор. Выбор в пользу Украины. Вспомните наши чувства тогда. Как это было? Темно, громко, тяжело, больно, многим - страшно, но враг не увидел наши спины, убегающие. Он увидел наши глаза, полные готовности бороться за свое. Это и есть достоинство. Это и есть свобода. И это на самом деле самое страшное, что только может быть для России, - видеть единство украинцев.

Тогда наше единство было направлено на то, чтобы защитить от врага наш дом. И сейчас единство также нужно нам как никогда, чтобы в нашем доме был достойный мир.

Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики - все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать сообща. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины. Я помню, как в первый день войны разные ходоки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы были по завершению войны. Говорили: или так, или никак. Или вы это подпишете, или вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет "и. о. президента Украины".

Чем это закончилось - известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "дамой, в радную гавань".

Я не предал Украину тогда, я точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого. Каждого из вас. Каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста – всего нашего народа. Мы не предали Украину тогда, мы не сделаем этого сейчас.

И я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один. Что украинцы верят в свое государство, что мы едины. И во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами мне будет намного, намного легче добиваться достойного мира для нас и убеждать их, на сто процентов зная: за мной - народ Украины. Миллионы наших людей, которые имеют достоинство, которые борются за свободу и которые заслужили мир.

Все наши погибшие герои, которые отдали за Украину жизнь, которые сейчас на небе и заслужили увидеть оттуда, что их дети и внуки будут жить в достойном мире. И этот мир будет. Достойный, действенный, долговременный.

Дорогие украинцы! Следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события.

Вы взрослый, умный, сознательный народ, который не раз это доказывал. И который понимает, что в это время будет много давления - давления политического, информационного, разного. Чтобы ослабить нас. Чтобы рассорить нас. Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не получилось.

Дадим ли им это мы с вами сделать? Не имеем права. И у нас получится. Потому что те, кто стремится нас уничтожить, плохо нас знают. Не понимают, кто мы на самом деле, о чем мы, за что мы, какие мы люди. Мы недаром отмечаем на уровне государственного праздника День Достоинства и Свободы. Это говорит о том, кем мы являемся. Какие наши ценности. Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать едино внутри страны ради нашего мира. Ради нашего достоинства.

Ради нашей свободы. И я верю, и я знаю, что я не один. Со мной - наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди. Достойные. Свободные. Едины.

С Днем Достоинства и Свободы!