Умеров: Никаких решений вне рамок суверенитета и наших красных линий существовать не может
Представители Украины встретились с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров в контексте обсуждений "мирного плана" США заверил, что никаких решений, противоречащих суверенитету Украины, принято не будет.
"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", – сообщил Умеров.
Он отметил, что Украина "внимательно изучает" каждое предложение партнеров и "четко артикулирует собственную позицию".
При этом "никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может", заверил Умеров.
От украинской стороны участие во встрече приняли первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. Он предусматривает отказ Украины от Донбасса и части вооружения, а также сокращение численности ВСУ до 600 000 и другие уступки преимущественно со стороны Киева.
- Все 28 пунктов плана – здесь.
- New York Post написала, что американцы якобы получили "положительный отклик" на "мирный план" и что Умеров якобы согласился с большей частью пунктов. Умеров отрицает – говорит, это не его полномочия и никаких согласований не было.
