Умеров: Никаких решений вне рамок суверенитета и наших красных линий существовать не может

Секретарь СНБО сообщил о встрече с американской делегацией и заверил, что никаких отклонений от "красных линий" со стороны Киева не будет

Фото: Telegram / Рустем Умеров

Представители Украины встретились с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров в контексте обсуждений "мирного плана" США заверил, что никаких решений, противоречащих суверенитету Украины, принято не будет.

"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", – сообщил Умеров.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Он отметил, что Украина "внимательно изучает" каждое предложение партнеров и "четко артикулирует собственную позицию".

При этом "никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может", заверил Умеров.

От украинской стороны участие во встрече приняли первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.