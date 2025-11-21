Умєров: Жодних рішень поза рамками суверенітету і наших червоних ліній існувати не може

Секретар РНБО повідомив про зустріч з американською делегацією і запевнив, що ніяких відхилень від "червоних ліній" з боку Києва не буде

Фото: Telegram / Рустем Умєров

Представники України зустрілися з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров у контексті обговорень "мирного плану" США запевнив, що ніяких рішень, що суперечать суверенітету України, ухвалено не буде.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу", – повідомив Умєров.

Він зазначив, що Україна "уважно вивчає" кожну пропозицію партнерів і "чітко артикулює власну позицію".

Водночас "жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може", запевнив Умєров.

Від української сторони участь у зустрічі взяли перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.