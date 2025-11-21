Умєров: Жодних рішень поза рамками суверенітету і наших червоних ліній існувати не може
Представники України зустрілися з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров у контексті обговорень "мирного плану" США запевнив, що ніяких рішень, що суперечать суверенітету України, ухвалено не буде.
"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу", – повідомив Умєров.
Він зазначив, що Україна "уважно вивчає" кожну пропозицію партнерів і "чітко артикулює власну позицію".
Водночас "жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може", запевнив Умєров.
Від української сторони участь у зустрічі взяли перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктовий план завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 і інші поступки переважно з боку Києва.
- Усі 28 пунктів плану – тут.
- New York Post написала, що американці нібито отримали "позитивний відгук" на "мирний план", і що Умєров нібито погодився із більшою частиною пунктів. Умєров заперечує – каже, це не його повноваження і ніяких погоджень не було.
