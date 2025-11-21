Умєров заперечує "погодження" плану Трампа. NYP писала, що повна амністія – його ідея
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров відреагував на повідомлення медіа про те, що Україна вже нібито погодила ті чи інші пункти проєкту "мирного" плану США. Він наголосив, що пропозиції поки лише опрацьовуються.
"Публікації у медіа про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, що виникла поза контекстом консультацій", – заявив він.
Умєров зазначив, під час відрядження до США його задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу.
"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", – запевнив секретар РНБО.
Він наголосив, що вчора, 20 листопада, відбулася розмова президента Володимира Зеленського з американською делегацією, а сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.
"Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції", – додав він, наголосивши на незмінних принципах України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир.
Американська газета New York Post із посиланням на неназваних високопосадовців США написала, що вони нібито що отримали "позитивний відгук" на план від Умєрова під час переговорів у Маямі останніми тижнями.
"План було розроблено одразу після обговорень з одним із найвищих посадовців адміністрації Зеленського, Умєровим. Тож Умєров погодився з більшою частиною цього плану та вніс до нього кілька змін, які ми додали та представили президенту Зеленському", – сказав співрозмовник NYP.
Газета пише, що одне з "найбільш політично вибухонебезпечних положень" передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до дій воєнного часу, що відкидає будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою.
Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, нібито був запропонований Києвом.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 і інші поступки.
