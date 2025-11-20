Умєров повернувся до України з відрядження

Секретар РНБО приїхав із закордонної поїздки, яка відбувалась на тлі "Міндічгейту" та чуток про те, що чиновник відмовляється повертатись до України

Рустем Умєров (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

У четвер, 20 листопада, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повернувся з закордонного відрядження. Це у коментарі LIGA.net підтвердила речниця посадовця Діана Давітян.

Вона також зазначила, що це було вже 12-те відрядження з моменту, як Умєров перейшов на посаду секретаря РНБО.

Вона також назвала відрядження "абсолютно звичайною частиною" роботи, з якої відомство "не робить ажіотажу".

Про початок свого відрядження Умєров розповів 11 листопада.

Раніше того ж дня під час одного з судових засідань обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що підозрюваний у межах операції "Мідас", колишній бізнес-партнер та друг президента Володимира Зеленського, Тімур Міндіч нібито мав вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони.

У відповідь секретар РНБО заперечив цю інформацію.

За результатами перемовин у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах чиновник повідомив про домовленість щодо звільнення 1200 українців з російського полону.

Згодом, 17 листопада, у Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечили дані про те, що Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну. Тоді ж стало відомо, що той проводить зустрічі в США, а 19 листопада чиновник брав участь у перемовинах в Туреччині.

Раніше, у вересні, організація "Центр протидії корупції" стверджувала, що родина секретаря РНБО володіє елітною нерухомістю у Штатах. Водночас у пресслужбі Умєрова заперечували ці дані, передавало Суспільне.