У РНБО заперечили, що Умєров не хоче повертатися до України
Інформація про те, що секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну із закордонного відрядження є неправдивою, заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Упродовж останніх днів у мережі ширяться твердження про те, що Умєров нібито виїхав з країни й відмовляється повертатися в Україну. Натомість у ЦПД заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, додавши, що посадовець перебуває у запланованому офіційному відрядженні.
У Центрі зазначили, що наразі секретар РНБО працює у Сполучених Штатах, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей задля посилення міжнародної підтримки України.
За словами відомства, Умєров "у постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони й гуманітарної політики".
"Просимо громадян і медіа не поширювати неперевірені повідомлення, що вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України", – заявили у ЦПД.
Відрядження Умєрова за кордон відбувається на тлі нової антикорупційної операції "Мідас".
Так, 11 листопада, під час одного з судових засідань обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що підозрюваний у цій справі бізнесмен Тімур Міндіч нібито мав вплив на Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони.
У відповідь чиновник заперечив цю інформацію (детальніше тут).
Раніше, у вересні, організація Центр протидії корупції стверджувала, що родина Умєрова володіє елітною нерухомістю у США. Водночас у пресслужбі секретаря РНБО заперечували ці дані, передавало Суспільне.
- 15 листопада, за результатами переговорів у Туреччині й ОАЕ, Умєров повідомив про домовленість щодо звільнення 1200 українців із російського полону.
