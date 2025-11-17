У РНБО заперечили, що Умєров не хоче повертатися до України

Центр протидії дезінформації заявив, що відрядження секретаря РНБО за кордон є запланованим. Поїздка відбувається на тлі операції "Мідас"

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Інформація про те, що секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну із закордонного відрядження є неправдивою, заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Упродовж останніх днів у мережі ширяться твердження про те, що Умєров нібито виїхав з країни й відмовляється повертатися в Україну. Натомість у ЦПД заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, додавши, що посадовець перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

Читайте також Юра Єнакієвський та Укрзалізниця. Як влада може усунути Клименка і поховати справу Міндіча

У Центрі зазначили, що наразі секретар РНБО працює у Сполучених Штатах, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей задля посилення міжнародної підтримки України.

За словами відомства, Умєров "у постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони й гуманітарної політики".

"Просимо громадян і медіа не поширювати неперевірені повідомлення, що вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України", – заявили у ЦПД.

Відрядження Умєрова за кордон відбувається на тлі нової антикорупційної операції "Мідас".

Так, 11 листопада, під час одного з судових засідань обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що підозрюваний у цій справі бізнесмен Тімур Міндіч нібито мав вплив на Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони.

У відповідь чиновник заперечив цю інформацію (детальніше тут).

Раніше, у вересні, організація Центр протидії корупції стверджувала, що родина Умєрова володіє елітною нерухомістю у США. Водночас у пресслужбі секретаря РНБО заперечували ці дані, передавало Суспільне.