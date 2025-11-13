"Не думаю, що ЄС покарає Україну". Євродепутати відповіли, що буде, якщо у МО шукатимуть корупцію
Якщо наступні підозри у корупції торкнуться Міністерства оборони, Європейський Союз не буде карати всю Україну, заявили для тексту LIGA.net євродепутати Пекка Товері та Пятрас Ауштрявічюс, голова та член делегації в комітеті Парламентської асоціації між Україною та ЄС відповідно.

Вони закликали не панікувати, якщо українська влада реагуватиме рішуче. Водночас Товері визнав, що ризики є.

"Тіло нормальне, але потрібна ампутація". Чому Брюссель двічі шокований через справу Міндіча

"Ми всі знаємо, що триває війна і у вас набагато більше грошей у сфері оборони. Це створює можливості для корупції. Але, знову ж таки, що важливіше: якщо є якась справа, і влада вживає заходів, людей, відповідальних за корупцію, звинувачують і передають до суду для розгляду цієї справи", – заявив політик.

На його думку, ЄС не вдасться до колективного покарання України.

Водночас Ауштрявічюс порівняв корупцію з інфекцією, а не смертю "тіла".

"Корупція – це як хвороба. Тіло, я маю на увазі Україну, – в порядку. Але є якісь інфекції всередині. Це не означає, що ми повинні вбивати тіло. Ми повинні зробити ампутацію. Якщо окремі українці виявляться злочинцями та зловживатимуть цими грошима і українська влада розкриє цю справу та передасть її до суду, я не думаю, що ЄС покарає за це Україну", – зауважив євродепутат.

Раніше, 11 листопада, ексміністр оборони, а нині секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заперечив заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучену під час одного з судових засідань. Обвинувач стверджував, що фігурант операції "Мідас" Тімур Міндіч нібито мав вплив на Умєрова, коли той очолював МО (детальніше тут).

  • Також Ауштрявічюс заявив LIGA.net, що інституції ЄС неминуче посилять увагу та моніторинг в Україні у світлі останніх подій з викриттям корупції в межах операції "Мідас".

  • Гучний корупційний скандал з участю "друзів" президента Зеленського вибухнув після того, як у звіті з розширення Єврокомісія висловила стурбованість стосовно спроб обмежити незалежність антикорупційних відомств України. Європейські політики не просто "в курсі" – вони розчаровані. Детальніше про ситуацію читайте у тексті LIGA.net.

