"Не думаю, що ЄС покарає Україну". Євродепутати відповіли, що буде, якщо у МО шукатимуть корупцію

Якщо наступні підозри у корупції торкнуться Міністерства оборони, Європейський Союз не буде карати всю Україну, заявили для тексту LIGA.net євродепутати Пекка Товері та Пятрас Ауштрявічюс, голова та член делегації в комітеті Парламентської асоціації між Україною та ЄС відповідно.

Вони закликали не панікувати, якщо українська влада реагуватиме рішуче. Водночас Товері визнав, що ризики є.

"Ми всі знаємо, що триває війна і у вас набагато більше грошей у сфері оборони. Це створює можливості для корупції. Але, знову ж таки, що важливіше: якщо є якась справа, і влада вживає заходів, людей, відповідальних за корупцію, звинувачують і передають до суду для розгляду цієї справи", – заявив політик.

На його думку, ЄС не вдасться до колективного покарання України.

Водночас Ауштрявічюс порівняв корупцію з інфекцією, а не смертю "тіла".

"Корупція – це як хвороба. Тіло, я маю на увазі Україну, – в порядку. Але є якісь інфекції всередині. Це не означає, що ми повинні вбивати тіло. Ми повинні зробити ампутацію. Якщо окремі українці виявляться злочинцями та зловживатимуть цими грошима і українська влада розкриє цю справу та передасть її до суду, я не думаю, що ЄС покарає за це Україну", – зауважив євродепутат.

Раніше, 11 листопада, ексміністр оборони, а нині секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров заперечив заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, озвучену під час одного з судових засідань. Обвинувач стверджував, що фігурант операції "Мідас" Тімур Міндіч нібито мав вплив на Умєрова, коли той очолював МО (детальніше тут).