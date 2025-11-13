Евродепутаты ответили, что будет, если в МО будут искать коррупцию

Депутаты Европарламента призвали не паниковать насчет возможных расследований в отношении МО, если власти Украины будут реагировать решительно

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Если следующие подозрения в коррупции коснутся Министерства обороны, Европейский Союз не будет наказывать всю Украину, заявили для текста LIGA.net евродепутаты Пекка Товери и Пятрас Ауштрявичюс, глава и член делегации в комитете Парламентской ассоциации между Украиной и ЕС соответственно.

Они призвали не паниковать, если украинская власть будет реагировать решительно. В то же время Товери признал, что риски есть.

"Мы все знаем, что идет война и у вас гораздо больше денег в сфере обороны. Это создает возможности для коррупции. Но опять же, что важнее: если есть какое-то дело, и власть принимает меры, людей, ответственных за коррупцию, обвиняют и передают в суд для рассмотрения этого дела", – заявил политик.

По его мнению, ЕС не прибегнет к коллективному наказанию Украины.

В то же время Ауштрявичюс сравнил коррупцию с инфекцией, а не смертью "тела".

"Коррупция – это как болезнь. Тело, я имею в виду Украину, – в порядке. Но есть какие-то инфекции внутри. Это не значит, что мы должны убивать тело. Мы должны сделать ампутацию. Если отдельные украинцы окажутся преступниками и будут злоупотреблять этими деньгами и украинская власть раскроет это дело и передаст его в суд, я не думаю, что ЕС накажет за это Украину", – отметил евродепутат.

Ранее, 11 ноября, экс-министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опроверг заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, озвученное во время одного из судебных заседаний. Обвинитель утверждал, что фигурант операции "Мидас" Тимур Миндич якобы имел влияние на Умерова, когда тот возглавлял МО (подробнее здесь).