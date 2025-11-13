После "пленок Миндича" ЕС неизбежно усилит внимание и мониторинг, говорит евродепутат

Интерес Европы по борьбе с коррупцией станет еще большим приоритетом – и это касается не только энергетики или обороны, отметил LIGA.net Ауштрявичюс

552308164_1198327578784824_813155689222197854_n

Институции Европейского союза неизбежно усилят внимание и мониторинг в Украине в свете последних событий с разоблачением коррупции в пределах операции "Мидас". Об этом для текста LIGA.net заявил Пятрас Ауштрявичюс, литовский евродепутат из комитета Парламентской ассоциации между Украиной и блоком.

"Интерес ЕС – видеть непрерывную, систематическую, всестороннюю борьбу с коррупцией – станет еще более выделенным приоритетом", – отметил политик.

Это касается каждого сектора, а не только энергетики или обороны, отметил евродепутат.

"Пожалуй, мы должны об этом подумать. Я имею в виду, привлекать больше контрольных учреждений. Это нужно сделать, чтобы защитить публичные деньги ЕС, а также, кстати, частные деньги", – пояснил Ауштрявичюс.

Однако, несмотря на серьезность проблемы, он считает, что Украине не нужен "ультиматум" или установление жестких дедлайнов, например блокирование переговоров о вступлении в ЕС: многочисленные договоренности и обязательства, которые зафиксированы в документах, уже являются достаточным средством давления.

"У нас так много согласовано по борьбе с коррупцией. Одни документы, еще одни документы – десятые, двадцатые, страница за страницей. Возможно, нам надо сесть за стол и посмотреть в них: что было сделано, что не было. Я думаю, что это наш общий интерес. Я имею в виду – видеть Украину без этой болезни коррупции", – отметил евродепутат.