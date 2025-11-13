За двух фигуранток "пленок Миндича" внесли залог
В Высший антикоррупционный суд были внесены залоги за двух фигурантов операции "Мидас" по коррупции в энергетической сфере, подтвердила LIGA.net пресс-секретарь ведомства Олеся Чемерис.
Судя по открытым данным, речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной.
За фигуранток было внесено 25 млн и 12 млн грн соответственно.
В то же время на подозреваемых остаются процессуальные обязательства, в частности ношение электронного браслета и запрет на выезд за пределы Киева и области без разрешения.
Следствие утверждает, что эти фигурантки принадлежали к незаконному "бэк-офису" компании "Энергоатом".
Тем временем адвокат Зориной сообщил Суспильному, что сейчас она находится в СИЗО, выпустят ее уже 14 ноября.
Ранее, утром 13 числа, защитник женщины заявлял, что на тот момент денег на внесение залога не было. Тогда прокуроры просили установить залог в 15 140 000 грн.
- 13 ноября ВАКС завершил избрание мер пресечения для подозреваемых, задержанных в операции "Мидас".
- Наибольший залог выбрали Миронюку, которого следствие называет бывшим советником министра энергетики Галущенко, – 126 млн грн.
- Главные подозреваемые, Миндич и Цукерман, не были задержаны, поскольку успели уехать за границу. Против них СНБО ввел санкции с блокировкой активов.
