За двух фигуранток "пленок Миндича" внесли залог

После внесения многомиллионных залогов на подозреваемых по делу о коррупции на Энергоатоме останутся процессуальные обязательства

Иллюстративное фото: ВАКС

В Высший антикоррупционный суд были внесены залоги за двух фигурантов операции "Мидас" по коррупции в энергетической сфере, подтвердила LIGA.net пресс-секретарь ведомства Олеся Чемерис.

Судя по открытым данным, речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной.

За фигуранток было внесено 25 млн и 12 млн грн соответственно.

В то же время на подозреваемых остаются процессуальные обязательства, в частности ношение электронного браслета и запрет на выезд за пределы Киева и области без разрешения.

Следствие утверждает, что эти фигурантки принадлежали к незаконному "бэк-офису" компании "Энергоатом".

Тем временем адвокат Зориной сообщил Суспильному, что сейчас она находится в СИЗО, выпустят ее уже 14 ноября.

Ранее, утром 13 числа, защитник женщины заявлял, что на тот момент денег на внесение залога не было. Тогда прокуроры просили установить залог в 15 140 000 грн.