За двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли заставу

Після внесення багатомільйонних застав на підозрюваних у справі щодо корупції на Енергоатомі залишатимуться процесуальні зобов'язання

Ілюстративне фото: ВАКС

До Вищого антикорупційного суду було внесено застави за двох фігуранток операції "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері, підтвердила LIGA.net речниця відомства Олеся Чемерис.

Судячи з відкритих даних, йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

За фігуранток було внесено 25 млн та 12 млн грн відповідно.

Водночас на підозрюваних залишаються процесуальні зобов'язання, зокрема носіння електронного браслета й заборона на виїзд за межі Києва та області без дозволу.

Слідство стверджує, що ці фігурантки належали до незаконного "бекофісу" компанії "Енергоатом".

Тим часом адвокат Зоріної повідомив Суспільному, що наразі вона перебуває у СІЗО, випустять її уже 14 листопада.

Раніше, вранці 13 числа, захисник жінки заявляв, що на той момент грошей на внесення застави не було. Тоді прокурори просили встановити заставу у 15 140 000 грн.