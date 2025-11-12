ДПСУ: Міндіч виїхав з України законно

Тімур Міндіч (ліворуч) та інший бізнесмен з групи "Приват" Михайло Кіперман (Ілюстративний скриншот)

Бізнесмен Тімур Міндіч, фігурант нової операції антикорупційних відомств, законно виїхав з України 10 листопада, до отримання підозри. Про це заявила Державна прикордонна служба після проведення власного внутрішнього розслідування.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", - йдеться у публікації.

У відомстві зауважили, що стосовно підприємця "не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України".

Також ДПСУ зауважила, що їй не надходило жодних доручень від інших правоохоронних органів щодо Міндіча, зокрема, стосовно заборони йому виїзду з країни, розшуку чи інформування про факт перетинання кордону.

Міндічу 46 років - це призовний вік в Україні. Утім, підставою для виїзду підприємця за кордон було те, що в нього троє неповнолітніх дітей, пояснив речник прикордонників Андрій Демченко у коментарі Суспільному.