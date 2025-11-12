"Плівки Міндіча". Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук

Глава держави заявив, що колишній й нинішня міністри енергетики не можуть залишатися на посадах

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Після нової операції антикорупційних органів "Мідас" президент Володимир Зеленський виступив за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та її попередника на посаді, нині міністра юстиції Германа Галущенка. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем’єр-міністра України [Юлію Свириденко], щоб були заяви про відставку від цих міністрів", – розповів президент.

Зеленський попросив народних депутатів підтримати ці заяви про звільнення, додавши, що "далі все має вирішуватись у юридичній площині".

Також глава держави розповів про розмову зі Свириденко, зазначивши, що повинна бути "максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно".

"І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо, і це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція", – заявив він, додавши, що уряд "надаватиме повне сприяння" слідству та всім процесуальним й судовим діям.

Президент також повторив про перезавантаження державного підприємства "Енергоатом", про яке раніше заявив уряд.

Окрім цього Зеленський анонсував санкції Ради національної безпеки та оборони щодо двох фігурантів корупційної справи.