Германа Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції

Германа Галущенка відсторонено від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
На позачерговому засіданні зранку 12 листопада уряд вирішив відсторонити Галущенка, а виконання обовʼязків покласти на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Співрозмовник LIGA.net в оточенні прем'єрки повідомив, що на сьогодні інших кадрових рішень не планується.
Галущенко каже, що "повністю погоджується" із рішенням уряду і що "потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями".
"Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", – заявив він.
- 10 листопада НАБУ оголосило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Було проведено 70 обшуків, до яких залучені усі детективи бюро.
- Того дня у Верховній Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ.
- 12 листопада Мін'юст підтвердив обшуки у Галущенка. Він відмовився коментувати справу НАБУ.
