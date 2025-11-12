Герман Галущенко (Фото: Министерство энергетики)

Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На внеочередном заседании утром 12 ноября правительство приняло решение отстранить Галущенко от должности, а исполнение обязанностей возложить на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. Источник LIGA.net сообщил из окружения премьер-министра, что на сегодняшний день других кадровых решений не планируется.

Галущенко говорит, что "полностью согласен" с решением правительства, и что "необходимо принять политическое решение, а затем разбираться со всеми деталями".

"Я не цепляюсь за должность министра и цепляться не буду. Я считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий. Я буду защищать себя в юридическом поле и доказывать свою позицию", – заявил он.