"Здрасьте, Владимир Александрович". Діалог з "плівок Міндіча", на якому Зеленський дзвонив Галущенку

Прокурор САП назвав "найголовнішим, що підтверджує вплив Міндіча", діалог, де президент телефонує Галущенку й фігуранти обговорюють СМС бізнесмена

Ексглава Енергоатома Петро Котін, Герман Галущенко та Володимир Зеленський під час відвідування Хмельницької АЕС у лютому 2025 року (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, заявляючи про вплив бізнесмена Тімура Міндіча, процитувала запис одного з дзвінків фігурантів, на якому президент Володимир Зеленський зателефонував Герману Галущенку. Міндіч стверджував, що дзвінок стався після його СМС главі держави, розповів під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор САП.

Обвинувач назвав "найголовнішим, що підтверджує вплив Міндіча", момент, коли під час спілкування Галущенку дзвонить президент.

Далі пряма мова фігурантів, яку наводить прокурор (мовою оригіналу):

Галущенко (піднявши слухавку): Алло, здрасьте, Владимир Александрович, здрасьте. Все, есть, есть...

Міндіч: Поддеть, нет? (з контексту незрозуміло. – Ред.).

Галущенко: Ну, я поехал.

Цукерман: А ты говорил "никто с тобой ни о чем не разговаривает", а тут – на тебе.

Міндіч: А, да, прочел СМС-ку.

Галущенко: А что ты написал?

Міндіч: Что Гера хочет с тобой поговорить.

Галущенко: Та ладно?

Цукерман: Не так: "Вызови Геру".

Міндіч: Не так: "Извини, сколько раз я тебе говорил – вызови Геру" (Цукерман сміється).

Галущенко: И шо мне с ним?

Міндіч: Та слушай: "Владимир Александрович, та все, ну вы ж понимаете – идти мне в дворники тоже не с руки. Я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш" – скажи. Плюс... та все.

Галущенко: Да? Ну, тогда я сейчас поехал.

Слід зауважити, що з контексту не зрозуміло, чи серйозно фігуранти обговорюють СМС, а аудіозапис прокурор не наводить.

Раніше, 10 листопада, Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів, вперше коментуючи нову операцію Національного антикорупційного бюро та САП "Мідас".

