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Друг Коломойского Тимур Миндич тайно посещал Офис президента - Схемы

Друг Коломойского Тимур Миндич тайно посещал Офис президента - Схемы - Фото
Фото: radiosvoboda.org
02.04.2020, 23:23

Миндич и Офис президента говорят, что бизнесмен приезжал предложить помощь в борьбе с коронавирусом

Близкий друг и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич во время карантина трижды тайно посещал Офис президента как раз перед голосованием в Верховной Раде за закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Об этом сообщает программа Схемы.

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Если закон примут, то олигарх не сможет вернуть национализированный Приватбанк, напоминают авторы программы.

Схемы спросили, лоббировал ли Миндич интересы Коломойского, у самих Миндича с Коломойским, а также в Офисе президента.

Миндич настаивает, что его визит на Банковую связан с желанием помочь стране в борьбе с распространением коронавируса, а с Андреем Ермаком его связывают давние дружеские отношения отношения

"Всегда просто одна компания, в одной среде всегда общались. Ну, одна компания. Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому... Очень дружеские всегда отношения. Были, есть и, дай бог, будут", - сказал Миндич.

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Ермак также сказал, что Миндич по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помочь государству в борьбе с коронавирусом.

В ОП подтвердили встречи Миндича с "разными представителями офиса" по поводу помощи с коронавирусом. При этом отметили, что Миндич не обсуждал указанный законопроект.

Коломойский в комментарии журналистам сказал, что не считает, что президент Владимир Зеленский перед ним в долгу. "Если к нему придут подобные мысли, что он должен, могу сразу сказать - вообще никто никому ничего не должен", - сказал олигарх.

  • 30 марта Рада приняла так называемый "антиколомойский" законопроект в первом чтении. За такое решение проголосовали 267 народных депутатов.
  • Принятие закона входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы МВФ. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд. Если закон провалят, страну может ждать дефолт.
Вадим Ребрина
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