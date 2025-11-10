Зеленський вперше відреагував на операцію "Мідас" НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів, коментуючи нову операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо енергетичної сфери. Про це глава держави заявив наприкінці свого вечірнього звернення.
"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет", – розповів він.
За словами Зеленського, кожен, хто будував схеми в енергетиці й кожній галузі, повинен "отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути".
Президент наголосив, що чиновники уряду мають працювати разом із Національним антикорупційним бюро та іншими правоохоронними органами: "І так працювати, як це потрібно для результату".
Глава держави не навів інших деталей.
Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що у межах операції "Мідас" обшуки були й у Тімура Міндіча, співвласника Кварталу 95 й друга президента, однак той встиг виїхати з країни.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про витік даних у справі Міндіча.
Тим часом глава Міністерства енергетики Світлана Гринчук заявила, що усі особи, чия провина у розкраданні коштів буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності.
За її словами, компанія "Енергоатом" максимально сприяє слідству.
- 10 листопада НАБУ і САП повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики: на неї пішло 15 місяців, прослухано близько 1000 годин аудіозаписів, щоб задокументувати діяльність "високорівневої злочинної організації".
- За даними джерел LIGA.net, корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, завдала збитків на $100 млн.
- У Верховній Раді ініціювали відставку двох міністрів через цю справу: йдеться про нинішню главу Міненерго Гринчук та колишнього очільника відомства, нині міністра юстиції Галущенка.
