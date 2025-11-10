Зеленський вперше відреагував на операцію "Мідас" НАБУ і САП

Президент заявив, що мають бути вироки для тих, хто будує схеми в енергетиці та усіх інших сферах

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів, коментуючи нову операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо енергетичної сфери. Про це глава держави заявив наприкінці свого вечірнього звернення.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет", – розповів він.

За словами Зеленського, кожен, хто будував схеми в енергетиці й кожній галузі, повинен "отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути".

Президент наголосив, що чиновники уряду мають працювати разом із Національним антикорупційним бюро та іншими правоохоронними органами: "І так працювати, як це потрібно для результату".

Глава держави не навів інших деталей.

Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що у межах операції "Мідас" обшуки були й у Тімура Міндіча, співвласника Кварталу 95 й друга президента, однак той встиг виїхати з країни.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про витік даних у справі Міндіча.

Тим часом глава Міністерства енергетики Світлана Гринчук заявила, що усі особи, чия провина у розкраданні коштів буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності.

За її словами, компанія "Енергоатом" максимально сприяє слідству.

