Корупційна схема "Міндіча" в енергетиці завдала збитків $100 млн – джерело
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
Корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, завдала збитків $100 млн. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.
За його словами, керував схемою давній соратник президента Володимира Зеленського, співвласник ТОВ "Квартал 95" Тімур Міндіч. Він виїхав з України в ніч проти 10 листопада о 02:09 – перед обшуками.
Паралельно наразі проводяться обшуки в Ігоря Миронюка, який раніше був радником Германа Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики.
У самого Галущенка теж проходять обшуки, проте, за словами співрозмовника, "не факт, що йому буде оголошено про підозру".
- 10 листопада НАБУ і САП заявили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики: на неї пішло 15 місяців, прослухано близько 1000 годин аудіозаписів, щоб задокументувати діяльність "високорівневої злочинної організації".
- Справа отримала назву "Мідас". До обшуків за 70 адресами залучені всі детективи НАБУ. Опубліковано записи прослуховування, в яких фігурують троє людей під псевдонімами "Рокет", "Тенор" та "Карлсон".
