Корупційна схема "Міндіча" в енергетиці завдала збитків $100 млн – джерело

Міндіч керував схемою і встигнув виїхати вночі перед обшуками, повідомляє співрозмовник LIGA.net

Фото: НАБУ, САП

Корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, завдала збитків $100 млн. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

За його словами, керував схемою давній соратник президента Володимира Зеленського, співвласник ТОВ "Квартал 95" Тімур Міндіч. Він виїхав з України в ніч проти 10 листопада о 02:09 – перед обшуками.

Паралельно наразі проводяться обшуки в Ігоря Миронюка, який раніше був радником Германа Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики.

У самого Галущенка теж проходять обшуки, проте, за словами співрозмовника, "не факт, що йому буде оголошено про підозру".