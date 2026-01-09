Авіаексперт пояснив, чим саме бив "Орєшнік" та інші деталі атаки РФ

Фахівець НАУ зауважив, що в атаці "Орєшніком" окупанти били по Львівській області не "болванкою"

Ракета РС-26 "Рубіж", експериментальним варіантом якої є "Орєшнік" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Уражаюча частина ракети "Орєшнік", якою РФ двічі атакувала Україну, діє не завдяки вибухівці або ядерному боєприпасу, а кінетичною енергією. Про ці та інші аспекти у спілкуванні з LIGA.net розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.

Не "болванка" – чим саме росіяни вдарили по Львівщині

На запитання, чому окупанти, як і під час атаки по Дніпру, застосували неядерний заряд, експерт зазначив, що росіяни били не "болванкою".

"Це уражаюча частина, яка діє кінетичною енергією, а не вибухівкою чи ядерним боєприпасом. Ракета має бойову частину з блоками індивідуального наведення. Кожен блок, як у випадку з Дніпром, ділиться ще на шість елементів. Загальна вага – близько 200 кг, по 30+ кг кожен, із величезною швидкістю – 13 000 кілометрів на годину", – пояснив Романенко.

Фахівець зауважив, що таку ракету можна збити лише американськими ракетами THAAD або SM-6, а також, теоретично, ізраїльським комплексом Arrow, який придбала Німеччина.

ДОВІДКА. Кінетична енергія – це енергія, яку об’єкт має завдяки своєму руху. Вона залежить від маси тіла та швидкості його руху.

Чи міг Patriot збити блоки "Орєшніка"

Експерт також зауважив, що розділені блоки "Орєшніка" навряд чи можна збити за допомогою систем протиповітряної оборони Patriot.

"Після дворазового розділення бойової частини об’єкти надто малі. Крім того, це потребувало б витрати всього запасу ракет "Петріот", яких і так обмаль", – пояснив він.

Чому росіяни били "Орєшніком" саме по Львівщині

"По-перше, поруч важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема найбільше в Європі газове сховище. По-друге, близькість до кордону", – зауважив авіаексперт.

За його словами, йдеться про політичне та пропагандистське завдання – показати, що Москва "може дістати будь-яку точку України, а також залякати Європу".

Чому "Орєшнік" – не міжконтинентальна ракета

Фахівець зауважив, що міжконтинентальні ракети є триступеневими, водночас "Орєшнік" є двоступеневою ракетою середньої дальності.