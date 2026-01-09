Треба більше ППО і жорсткіші санкції: Брюссель відреагував на новий удар "Орєшніком"
Потрібно надати засоби протиповітряної оборони Україні та збільшити вартість війни для Москви, заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас. Про це чиновниця написала, реагуючи на новий удар Росії балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області.
"[Російський диктатор] Путін не хоче миру, відповіддю Росії на дипломатичні зусилля є ще більше ракет і руйнувань. Ця смертоносна схема регулярних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати", – заявила чиновниця.
За словами Каллас, повідомлене застосування Росією "Орєшніка" є "явною ескалацією проти України й призначене як попередження для Європи та США".
Посадовиця додала, що країни ЄС мають глибше переглянути свої запаси засобів протиповітряної оборони й негайно надати таке озброєння.
"Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема через жорсткіші санкції", – підсумувала глава дипломатії ЄС.
- Пізно ввечері 8 січня у Львові пролунали потужні вибухи. ОВА повідомила, що удару зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.
- Згодом Росія офіційно визнала новий удар по Україні "Орєшніком" – нібито у відповідь на вигадану нею ж "атаку" на резиденцію Путіна.
- СБУ опублікувала фото уламків "Орєшніка" й кваліфікувала цей удар як воєнний злочин. Тим часом Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН і Ради Україна – НАТО.
- Загалом уночі 9 січня РФ запустила по Україні 36 ракет і 242 дрони. Окупанти здійснили комбіновану атаку по Києву: є загиблі та постраждалі.
