СБУ показала уламки "Орєшніка", яким Росія вдарила по Львівській області – фото

СБУ виявила блок стабілізації й наведення, запчастини з двигунної установки та інші компоненти балістичної ракети, застосованої РФ

Уламки ракети (Фото: СБУ)

Служба безпеки України продемонструвала уламки "Орєшніка", яким росіяни атакували Львівську область, і кваліфікувала цей удар як воєнний злочин.

Спецслужба встановила місце падіння уламків балістичної ракети, якою окупанти вдарили по регіону вночі. За попередньою інформацією, виявлені компоненти належать до ракетного комплексу "Орєшнік".

Серед знайдених наразі деталей:

→ блок стабілізації й наведення (фактично це "мізки" ракети);

→ запчастини з двигунної установки;

→ фрагменти механізму орієнтації;

→ сопла з платформи блоку розведення тощо.

Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передання на поглиблені експертизи.

СБУ кваліфікувала застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин. За попередніми даними, окупанти запустили ракету середнього радіуса дії класу "земля-земля" з полігону "Капустин Яр".

У спецслужбі констатували, що, атакувавши цивільні об’єкти поблизу кордону з Європейським Союзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погоди.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Держава-агресор офіційно визнала новий удар по Україні "Орєшніком" – нібито у відповідь на вигадану нею ж "атаку" на резиденцію Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН і Ради Україна – НАТО.

Загалом уночі 9 січня РФ запустила 36 ракет і 242 дрони.