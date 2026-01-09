На Львівщині через ударну хвилю від "Орєшніка" сотні будинків тимчасово без газу

Без газу 376 домівок, також внаслідок російської атаки пошкоджено шість вантажівок

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Під час нового російського удару "Орєшніком" по Львівській області ударна хвиля внаслідок ракетної атаки спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Йдеться про газорегуляторний пункт у селищі Рудно у складі Львівської міської територіальної громади (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).

До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подавання газу на вході перед ГРП.

Тимчасово без газу 376 абонентів, тривають роботи з відновлення.

Також пошкоджень зазнали шість приватних вантажівок.