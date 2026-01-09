Надо больше ПВО и более жесткие санкции: Брюссель отреагировал на новый удар "Орешником"
Нужно предоставить средства противовоздушной обороны Украине и увеличить стоимость войны для Москвы, заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Об этом чиновница написала, реагируя на новый удар России баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области.
"[Российский диктатор] Путин не хочет мира, ответом России на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема регулярных масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – заявила чиновница.
По словам Каллас, заявленное применение Россией "Орешника" – "явная эскалация против Украины и предназначено как предупреждение для Европы и США".
Чиновница добавила, что страны ЕС должны глубже пересмотреть свои запасы средств противовоздушной обороны и немедленно предоставить такое вооружение.
"Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности через более жесткие санкции", – подытожила глава дипломатии ЕС.
- Поздно вечером 8 января во Львове прозвучали мощные взрывы. ОВА сообщила, что удару подвергся объект критической инфраструктуры.
- Впоследствии Россия официально признала новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на вымышленную ею же "атаку" на резиденцию Путина.
- СБУ опубликовала фото обломков "Орешника" и квалифицировала этот удар как военное преступление. Тем временем Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО.
- Всего ночью 9 января РФ запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. Оккупанты осуществили комбинированную атаку по Киеву: есть погибшие и пострадавшие.
