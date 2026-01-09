Надо больше ПВО и более жесткие санкции: Брюссель отреагировал на новый удар "Орешником"

Каллас заявила, что атака оккупантов "Орешником" является эскалацией против Украины и "предназначена как предупреждение" для Европы и Америки

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Нужно предоставить средства противовоздушной обороны Украине и увеличить стоимость войны для Москвы, заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Об этом чиновница написала, реагируя на новый удар России баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области.

"[Российский диктатор] Путин не хочет мира, ответом России на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема регулярных масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать", – заявила чиновница.

По словам Каллас, заявленное применение Россией "Орешника" – "явная эскалация против Украины и предназначено как предупреждение для Европы и США".

Чиновница добавила, что страны ЕС должны глубже пересмотреть свои запасы средств противовоздушной обороны и немедленно предоставить такое вооружение.

"Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности через более жесткие санкции", – подытожила глава дипломатии ЕС.