"Орешник" летел из "Капустиного Яра". Ночью Россия запустила 36 ракет и 242 дрона
В ночь на 9 января Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет, одна из которых – баллистика средней дальности, запущенная из "Капустиного Яра". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования. Основным направлением удара была Киевская область.
Украинские силы зафиксировали движение 242 БпЛА, около 150 из которых – "шахеды", и 36 ракет:
→ 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская область);
→ 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
→ одной баллистической ракеты средней дальности (с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ осуществляла и предыдущий удар "Орешником" по Днепру в 2024 году).
Сбить/подавить удалось 226 дронов, восемь баллистических "Искандер-М"/С-400, 10 "Калибров".
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 19 локациях.
- Во время атаки в ночь на 9 января россияне убили четырех человек в Киеве и ранили еще десятки, в том числе медиков, нанеся повторный удар во время спасательной операции. В столице перебои со светом, водоснабжением и отоплением.
- Во Львове – удар по объекту критической инфраструктуры. Именно здесь государство-агрессор применило баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 000 км/ч.
- Само государство-агрессор официально признало новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на придуманную им же "атаку" на резиденцию Путина.
