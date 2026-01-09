"Орешник" летел из "Капустиного Яра". Ночью Россия запустила 36 ракет и 242 дрона
Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 9 января Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет, одна из которых – баллистика средней дальности, запущенная из "Капустиного Яра". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования. Основным направлением удара была Киевская область.

Читайте также
Замерзшие трубы, холодные батареи. Сможет ли удержать Украина тепло под российскими обстрелами

Украинские силы зафиксировали движение 242 БпЛА, около 150 из которых – "шахеды", и 36 ракет:

→ 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская область);
→ 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
→ одной баллистической ракеты средней дальности (с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ осуществляла и предыдущий удар "Орешником" по Днепру в 2024 году).

Сбить/подавить удалось 226 дронов, восемь баллистических "Искандер-М"/С-400, 10 "Калибров".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 19 локациях.

  • Во время атаки в ночь на 9 января россияне убили четырех человек в Киеве и ранили еще десятки, в том числе медиков, нанеся повторный удар во время спасательной операции. В столице перебои со светом, водоснабжением и отоплением.
  • Во Львове – удар по объекту критической инфраструктуры. Именно здесь государство-агрессор применило баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 000 км/ч.
  • Само государство-агрессор официально признало новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на придуманную им же "атаку" на резиденцию Путина.
обстрелпвомассированная атакаОрешник