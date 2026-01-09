"Орешник" летел из "Капустиного Яра". Ночью Россия запустила 36 ракет и 242 дрона

Ночью Россия атаковала Украину "шахедами", "Искандерами"/С-400, "Калибрами" и одной баллистической ракетой средней дальности

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 9 января Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет, одна из которых – баллистика средней дальности, запущенная из "Капустиного Яра". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования. Основным направлением удара была Киевская область.

Украинские силы зафиксировали движение 242 БпЛА, около 150 из которых – "шахеды", и 36 ракет:

→ 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пусков – Брянская область);

→ 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

→ одной баллистической ракеты средней дальности (с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда РФ осуществляла и предыдущий удар "Орешником" по Днепру в 2024 году).

Сбить/подавить удалось 226 дронов, восемь баллистических "Искандер-М"/С-400, 10 "Калибров".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БпЛА на 19 локациях.