"Второй шаг к эскалации". Зеленский отреагировал на заявление Путина об ударе по Днепру

"Второй шаг к эскалации". Зеленский отреагировал на заявление Путина об ударе по Днепруобновлено
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина об ударе по Украине ракетой средней дальности "Орешник". Он заявил, что мир должен немедленно отреагировать на очередной "шаг к эскалации".
"Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента, по меньшей мере, 11 000 солдат", – заявил Зеленский.
Удар баллистической ракетой, по его словам, очередное доказательство того, что Россия не хочет мира.
Также Зеленский заявил, что Украина не впервые использует дальнобойное оружие и заявления Путина о "новом шаге" – это ложь. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона имеет полное право на дальнобойные удары по России и самооборону.
Ежедневными атаками на Украину и привлечением солдат из КНДР Путин, по словам Зеленского, не только "делает войну дольше". Он "плюет в лицо" тем, кто выступает за восстановление мира.
Президент считает, что мир должен отреагировать на действия России, но "сильной реакции" пока нет.
"Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля, и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает", – сказал президент.
Зеленский отметил, что на Путина нужно "давить", а саму Россию нужно "принуждать" к миру. А это, по словам президента, возможно только благодаря силе. В противном случае атаки, угрозы и дестабилизация будут продолжаться и уже не только против Украины.
Вечером 21 ноября российский диктатор заявил, что Россия атаковала Днепр "новой" баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". По его словам, целились по предприятию, которое производит ракеты и другое оружие.
Путин добавил, что в последующие разы в случае применения "Орешника" или подобного вооружения украинцев "публично будут предупреждать" об опасности, чтобы они могли переместиться в безопасное место.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что по характеристикам эта ракета отвечает межконтинентальной баллистике.
- В то же время, анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- В Центре при СНБО заявили, что ударом межконтинентальной баллистики Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.