"Второй шаг к эскалации". Зеленский отреагировал на заявление Путина об ударе по Днепру

Президент заявил, что мир должен отреагировать, но пока "сильной реакции" партнеров нет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина об ударе по Украине ракетой средней дальности "Орешник". Он заявил, что мир должен немедленно отреагировать на очередной "шаг к эскалации".

"Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины – контингента, по меньшей мере, 11 000 солдат", – заявил Зеленский.

Удар баллистической ракетой, по его словам, очередное доказательство того, что Россия не хочет мира.

Также Зеленский заявил, что Украина не впервые использует дальнобойное оружие и заявления Путина о "новом шаге" – это ложь. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона имеет полное право на дальнобойные удары по России и самооборону.

Ежедневными атаками на Украину и привлечением солдат из КНДР Путин, по словам Зеленского, не только "делает войну дольше". Он "плюет в лицо" тем, кто выступает за восстановление мира.

Президент считает, что мир должен отреагировать на действия России, но "сильной реакции" пока нет.

"Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля, и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает", – сказал президент.

Зеленский отметил, что на Путина нужно "давить", а саму Россию нужно "принуждать" к миру. А это, по словам президента, возможно только благодаря силе. В противном случае атаки, угрозы и дестабилизация будут продолжаться и уже не только против Украины.

Вечером 21 ноября российский диктатор заявил, что Россия атаковала Днепр "новой" баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". По его словам, целились по предприятию, которое производит ракеты и другое оружие.

Путин добавил, что в последующие разы в случае применения "Орешника" или подобного вооружения украинцев "публично будут предупреждать" об опасности, чтобы они могли переместиться в безопасное место.

21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по характеристикам эта ракета отвечает межконтинентальной баллистике.

В то же время, анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.

В Центре при СНБО заявили, что ударом межконтинентальной баллистики Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.