В Польше отреагировали на удар межконтинентальной баллистикой по Украине
Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удар межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. По его словам, это "серьезная эскалация конфликта", передает РАР.

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"Это еще один этап очередной эскалации жестокой войны со стороны России против нашего соседа... Эти ракеты обычно несут любое вооружение", – сказал он.

Сикорский отметил, что после заявлений об ударе по Украине находился в контакте с послом и главой министерства внутренних дел Польши Томашем Семоняком. Они обсуждали, как отработать "вероятную эвакуацию".

Также глава польского МИД подчеркнул, что не зря истребители "патрулируют небо по ночам в состоянии повышенной готовности".

  • 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
  • В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
  • В Центре при СНБО заявили, что ударом межконтинентальной баллистики Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.
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