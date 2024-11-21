В Польше отреагировали на удар межконтинентальной баллистикой по Украине

Сикорский отметил, что не зря истребители Польши патрулирует небо "в усиленном режиме"

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удар межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. По его словам, это "серьезная эскалация конфликта", передает РАР.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Это еще один этап очередной эскалации жестокой войны со стороны России против нашего соседа... Эти ракеты обычно несут любое вооружение", – сказал он.

Сикорский отметил, что после заявлений об ударе по Украине находился в контакте с послом и главой министерства внутренних дел Польши Томашем Семоняком. Они обсуждали, как отработать "вероятную эвакуацию".

Также глава польского МИД подчеркнул, что не зря истребители "патрулируют небо по ночам в состоянии повышенной готовности".