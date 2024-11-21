В Польше отреагировали на удар межконтинентальной баллистикой по Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удар межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. По его словам, это "серьезная эскалация конфликта", передает РАР.
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"Это еще один этап очередной эскалации жестокой войны со стороны России против нашего соседа... Эти ракеты обычно несут любое вооружение", – сказал он.
Сикорский отметил, что после заявлений об ударе по Украине находился в контакте с послом и главой министерства внутренних дел Польши Томашем Семоняком. Они обсуждали, как отработать "вероятную эвакуацию".
Также глава польского МИД подчеркнул, что не зря истребители "патрулируют небо по ночам в состоянии повышенной готовности".
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.
- В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- В Центре при СНБО заявили, что ударом межконтинентальной баллистики Путин хотел поднять ставки, но ему не удалось.